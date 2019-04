Cine a fost cu adevarat Naarghita, cantareata de muzica indiana din Romania

Artista Naarghita era extrem de populara in perioada ei de afirmare, reusind sa o impresioneze chiar pe Indira Ghandi, primul ministru al Indiei.

In anii 70, publicul romanesc era vrajit de o artista total diferita de restul oamenilor scenei. Era vorba despre Naarghita, o tanara foarte frumoasa, pasionata de muzica si coregrafiile indiene, care a ajuns sa fie cunoscuta dincolo de granitele tarii.

Pe numele adevarat Maria Amarghioalei, Naarghita s-a nascut in Vrancea, in localitatea Pufesti, in anul 1939.

Avea doar cativa anisori cand parintii ei s-au despartit iar copila si mama s-au mutat in Bucuresti.

In Capitala, Naarghita a facut studii de coregrafie, dar si canto clasic, iar la varsta de 16 ani era deja figuranta in corpul de balet al Teatrului de Revista "Constantin Tanase".

Contactul cu lumea indiana a venit atunci cand a vazut filmul "Vagabondul", in regia lui Raj Kapoor, acesta fiind si actorul care a jucat in rolul principal.

A fost vrajita de pelicula, pe care a marturisit ca a vazut-o de cel putin 50 de ori, in special pentru muzica din film. De altfel, muzica a inregistrat-o pe un magnetofon si a studiat-o pana a invatat pe de rost cuvintele.

Din acel moment, a inceput sa fie pasionata de cultura indiana, pe care a studiat-o la distanta, cu ajutorul Centrului Hindi.

Un profesor de la Universitatea din Bucuresti a ajutat-o sa-si procure primul sari, costumul indian traditional, fapt care a incurajat-o sa produca primele inregistrari cu muzica indiana de film.

In 1967 avea sa inregistreze primul disc cu muzica indiana la Electrecord, in acelasi an fiind protagonista unui spectacol urmarit la Bucuresti de primul ministru al Indiei, celebra Indira Ghandi, care i-a facut o invitatie speciala onorata un an mai tarziu, cand s-a produs si intalnirea cu idolul ei, actorul Raj Kapoor.

"Pentru mine a fost o vizita in paradisul artei. M-a intampinat un barbat fermecator, cu pielea alba si cu ochi albastri. Aflase despre performantele mele, era curios cine este fata nascuta in Carpati, care interpreta cantece indiene.

Cand cantam ma asculta cu atentie. L-am intrebat odata, in gluma, daca este …fan al meu. Mi-a spus ca e vorba de mai mult", avea sa marturiseasca mai tarziu cantareata.

Cu toate acestea, Naarghita l-a refuzat pe vstitul actor, care-i propusese un rol intr-unul din filmele sale.

Turneul Naarghitei in India a tinut mai bine de jumatate de an si a fost sponsorizat de guvernul indian.

Dupa multi ani petrecuti pe scena, la sfarsitul anilor 80, Naarghita a disparut din atentia publicului si si-a petrecut ultimii ani din viata singura, cu o pensie de nimic.

"Mi-am vandut absolut tot, tot ce am avut: mobila stil Ludovic al XVI-lea, am vandut pianul, am vandut cartile pretioase. Dupa ce am platit toate cheltuielile, facturile, mi-au ramas de mancare 40 de lei pe luna. Si m-am descurcat cu 40 de lei pe luna", marturisea Naarghita la un post de televiziune cu putin timp inainte de a pleca dintre noi.

