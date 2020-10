Cine a fost cuviosul Dimitrie cel Nou, sfantul sarbatorit pe 27 octombrie si considerat ocrotitorul Bucurestilor

Victorie majoră pentru Trump înainte de alegeri: Senatul a confirmat-o în funcție pe Barrett. Conservatorii au acum o majoritate de 6 la 3 în Curtea Supremă Majoritatea republicană din Senatul SUA i-a oferit lui Donald Trump o victorie majoră înainte de alegerile de pe 3 noiembrie, confirmând-o pe Amy Coney Barrett, propunerea președintelui american pentru Curtea Supremă, transmite Reuters.

Arestata pentru ca nu purta masca. Femeia iesise cu cainele la plimbare O femeie din Italia a fost arestata pentru ca nu purta masca sanitara in timp ce isi plimba cainele prin centrul orasului Florenta.

Sophia Loren revine pe ecrane, la 86 de ani, intr-un film regizat de fiul sau Dupa mai mult de un deceniu fara sa fi aparut pe marile ecrane, Sophia Loren revine la cinematografie cu filmul "The Life Ahead" (La vita davanti a se), un film produs de Netflix in care legendara actrita joaca rolul lui Madame Rosa sub indrumarea fiului sau, regizorul Edoardo Ponti, relateaza EFE luni.

Costel Galca face furori in Danemarca. A ajuns pe primul loc cu o echipa nou-promovata Nou-promovata Vejle BK, antrenata de romanul Costel Galca, este liderul clasamentului campionatului de fotbal al Danemarcei, dupa ce a invins-o cu 3-1 pe Aalborg in deplasare, in etapa a sasea.

O polițistă a oprit un șofer în trafic și l-a amendat cu 1.305 lei, după un dialog halucinant: "Dumneavoastră vorbiți serios?" O polițistă a oprit un șofer în trafic și după un dialog inedit între cei doi, bărbatul „a încasat" o amendă de 1.305 lei. Mai mult, șoferul a crezut că totul este o glumă! Totul a pornit după ce fumătorul a aruncat un muc de țigară pe geamul mașinii. Dialogul dintre șofer și polițista care l-a sancționat conform legii a fost redat pe pagina de Facebook a MAI, cunoscută pentru „pildele" din trafic:

Primul muzeu de artă al pandemiei Covid-19 deschis online de trei tineri din Barcelona. Expun si artisti români Artiști din toată lumea au surprins în creaţii originale momentele cele mai grele ale pandemiei. Acestea pot fi văzute pe Instagram, pe pagina primului muzeu de artă Covid. Trei tineri din Barcelona au avut ideea de a crea un muzeu online al pandemiei. Jose Guerrero este unul din ei.

Pretul petrolului continua sa scada din cauza pandemiei COVID-19 Preturile petrolului au scazut luni cu peste 3%, continuand evolutia negativa de saptamana trecuta, pe fondul cresterii numarului de infectii Covid-19, in timp ce redresarea productiei de titei in Libia a amplificat ingrijorarile legate de oferta in exces, transmite Reuters.

60 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale. Care candidat se afla in frunte in acest moment Peste 60 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale, cu opt zile inainte de ziua votului, iar ritmul record in care se desfasoara voturile anticipate ar putea duce la cea mai mare participare la scrutin din peste 100 de ani, potrivit datelor publicate luni de U.S. Elections Project, transmite Reuters.