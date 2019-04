Cine a fost si cu ce s-a ocupat Ioan Lascu, tatal Laurei Codruta Kovesi

kovesi tata ioan lascu

Ioan Lascu, tatal Laurei Codruta Kovesi a murit in anul 2017. Acesta a fost internat la Spitalul Clinic de Urgenta Targu Mures mai multe saptamani la rand. Din pacate, medicii nu i-au mai putut face nimic, dat fiind problemele grave de sanatate de care suferea. Ioan Lascu a fost prim-procuror al Parchetului de pe laga Judecatoria Medias intre anii 1980-2010. Ioan Lascu avea 70 de ani in momentul in care s-a stins din viata si era bolnav de cativa ani de zile.

Cu ce s-a ocupat Ioan Lascu, tatal Laurei Codruta Kovesi?

Ioan Lascu a fost procuror intre anii 1980-2010 la Parchetul de pe langa Judecatoria Medias. Din pacate, s-a stins din viata la 70 de ani, dupa o lupta grea cu moartea. Tatal lui Kovesi l-a avut ca sef ierarhic pe Augustin Lazar, procuror general al Parchetului de pe langa de Curtea de Apel Alba Iulia. In perioada 2006-200, fiica sa, Laura Codruta Kovesi, i-a fost sef in calitate de procuror general al Romaniei. “Art. 32: „Conducatorul unui parchet este subordonat conducatorului parchetului ierarhic superior din aceeasi circumscriptie teritoriala. Procurorul ierarhic superior poate sa indeplineasca oricare dintre atributiile procurorilor in subordine si sa suspende ori sa infirme actele si dispozitiile acestora, daca sint contrare legii. Dispozitiile procurorului ierarhic superior, date in conformitate cu legea, sint obligatorii pentru procurorii in subordine”.

– Art. 41: „Prim-procurorii parchetelor curtilor de apel exercita direct sau prin procurori-inspectori controlul asupra parchetelor din circumscriptia lor”. Nu exista, deci, nu exista nici un dubiu in legatura cu subordonarea lui Ioan Lascu fata de Augustin Lazar, acest lucru este intarit si de „REGULAMENTUL de ordine interioara al parchetelor”, unde, la art. 77, se precizeaza ca: „Procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel are urmatoarele atributii:

a) organizeaza, coordoneaza si conduce activitatea parchetului de pe langa curtea de apel si a celorlalte parchete din circumscriptie…, raspunzand de indeplinirea sarcinilor ce ii revin;

b) evalueaza anual activitatea parchetelor din subordine si prezinta un raport procurorului general al Parchetului de pe lang Inalta Curte de Casatie si Justitie; ”

Laura Codruta Kovesi, fiica lui Ioan Lascu, premii si onoruri nenumarate

2019: A fost aleasa de Facultatea de Drept a Universitatii Harvard pe lista celor 21 de personalitati cu contributii semnificative in domeniile drept si justitie.[42]

2016: Legiunea de Onoare din partea Republicii Franceze prin intermediul ambasadorului Frantei la Bucuresti, François Saint-Paul. El a aratat ca aceasta distinctie a fost oferita pentru devotamentul in lupta impotriva coruptiei, pentru contributia la constructia societatii, dar si pentru „extraordinarul curaj” in aceasta lupta.[43]

2016: Comandor al Ordinului Steaua Polara, conferit de regele Suediei pentru lupta impotriva coruptiei din Romania.[44]

2016: Premiului „Europeanul Anului” 2016, oferit de Reader’s Digest.[45]

2015: Premiul Grupului pentru Dialog Social (GDS)[46]

2014: Premiul „Femei curajoase din Romania” din partea Ambasadei SUA.[47]

2012: Ordinul National „Steaua Romaniei” – in grad de Cavaler – de la presedintele Traian Basescu.[48]

2011: Decoratia „Ofiter al Ordinului National al Meritului” oferita de presedintele Frantei.

2011: „Certificat de apreciere pentru recunoasterea eforturilor speciale si a contributiei superioare la responsabilitatile de aplicare a legii de catre United States Secret Service” atribuit de Directorul Secret Service al S.U.A.

2008: Premiul „Cybercrime Fighter Award”, atribuit de compania McAfee, S.U.A.

2007: „Certificat de apreciere pentru recunoasterea eforturilor speciale si contributiei superioare la responsabilitatile de aplicare a legii de catre United States Secret Service” atribuit de Directorul Secret Service al S.U.A.

