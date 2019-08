Cine a ordonat Statelor Unite Ale Americii sa excluda Turcia din programul F-35

Turcia SUA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oficiali din Israel au depus eforturi sustinute pentru a convinge Washingtonul sa excluda Turcia din programul avionului invizibil pe radar F-35, aparent in incercarea de a-si conserva avantajul militar in regiune, informeaza cotidianul Times of Israel, citand postul Channel 12. In contextul crizei generate de hotararea Ankarei de a cumpara sisteme antiaeriene ruse S-400, Statele Unite au anuntat suspendarea programului de livrare a avioanelor multirol F-35 in Turcia. Statele Unite au avertizat ca sistemele S-400 nu sunt compatibile cu echipamentele NATO, formuland temeri ca ar putea fi expuse date secrete de tip tehnic despre avioanele militare americane F-35, pe care Turcia vrea, de asemenea, sa le achizi ...