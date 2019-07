Cine a trimis mesajul cu faptul ca Alexandra se afla in podul unei case! Politistii alerga din casa-n casa

Politistii au intrat in alerta dupa ce o femeie a primit un mesaj prin care este instiintata ca Alexandra Macesanu ar fi intr-un pod al unei locuinte din apropierea casei lui Gheorghe Dinca.

La scurt timp s-a aflat si cine ar fi trimis mesajul respectiv. Potrivit Antena 3, o vrajitoare este cea care a spus unde crede ca ar fi Alexandra Macesanu. "Aceste mesaje plecate pe Facebook provin din activitati paranormale. Acum, politistii o cauta pe Alexandra", a anuntat prezentatoarea TV.

"Faceti ceva! Alexandra traieste, este in podul unei case, legata, la trei case distanta de casa criminalului, intr-o casa parasita, cu niste salcii pletoase in spate, are si fan in pod. Faceti ceva, altfel ea va muri de foame si de sete", este mesajul primit de femeia din Caracal.

Va reamintim ca Alexandra Macesanu a disparut miercurea trecuta, dupa ce a fost luata la ocazie de Gheorghe Dinca. Joi a sunat la 112 pentru a cere ajutor deoarece a fost sechestrata si violata. Politistii nu au reusit sa o gaseasca, acestia ajungand la casa barbatului din Caracal dupa 19 ore de la apelul adolescentei. Duminica, Gheorghe Dinca a declarat ca a ucis-o.

