Cine achita factura? Ciolacu sau PSD?

Sorin Roșca Stănescu Marcel Ciolacu, înainte de a fi ales președinte plin al partidului, și-a asumat în mod public răspunderea pentru reușita moțiunii de cenzură. PSD, ca partid politic, la rândul său a legat ombilical această moțiune de cenzură de nemajorarea cu 40% a punctului de pensie și de nedublarea alocațiilor de stat pentru copii. […]