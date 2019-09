Cine arbitreaza Romania - Malta, in preliminariile EURO 2020

Romania Spania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Arbitrul croat Duje Strukan va conduce meciul dintre selectionatele de fotbal ale Romaniei si Maltei, care va avea loc duminica, de la ora 19:00, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, in preliminariile EURO 2020, potrivit site-ului FRF. Arbitri asistenti vor fi Goran Perica si Vedran Durak, in timp ce al patrulea oficial va fi consacratul Ivan Bebek. Situatia in grupa din preliminariile EURO 2020 devine tot mai grea dupa ce Romania a pierdut in fata Spaniei cu 2-1 Strukan are 35 de ani si e arbitru FIFA din 2017, Romania - Malta fiind cel dintai meci oficial din cariera la nivel de prime reprezentative. Palmaresul sau international de pana acum a cuprins meciuri din Youth League, pr ...