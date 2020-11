Cine are acasa un muzeu cu obiecte personale ale Reginei Maria

Invitat în emisiunea “La cină” de la Digi24, dr. Wargha Enayati, fondatorul primei rețele private de sănătate din țara noastră, a povestit de ce a venit în România și care este strânsa legătură dintre el și Regina Maria. Wargha Enayati a dezvăluit că are acasă un mic muzeu cu obiecte personale care i-au aparținut Reginei.

“De-a lungul anilor, s-au adunat multe la mine acasă. Când am venit în România, reputația Casei Regale nu a fost una bună. Auzeai orice fel de zvon, orice fel de calomnie față de Casa Regală și față de Regina Maria. Și eu eram nelămurit, pentru că tot ce citisem până atunci erau numai lucruri care erau exemplare, un exemplu pentru orice ființă umană. Acest vibe negativ a rămas chiar și după Revoluție. Abia în ultimii 20 de ani, reputația reginei Maria s-a schimbat radical și lumea a știut, într-adevăr, cine a fost Regina Maria și cred că și eu am putut să contribui la această reputație dând numele rețelei de sănătate și sunt foarte mândru de acest lucru. De-a lungul anilor, orice avea legătură cu Regina Maria… picturile ei, scrisorile ei, carnetul de conducere… am achiziționat orice. Este un permis de conducere din 1909, eliberat de Munchen, Bavaria.” - a spus Wargha Enayati “La cină”.