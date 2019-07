Cine are sane sa ocupe o functie in BNR. Ce nume sustin partidele politice - UPDATE

BNR google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE; Premierul Viorica Dancila a anuntat astazi ca PSD il va sustine pe Mugur Isarescu la sefia BNR, iar pe Florin Georgescu in functia de prim-viceguvernator. „PSD il va sustine pe Mugur Isarescu. In acelasi timp, PSD va avea posturile de prim-viceguvernator, viceguvernator...Florin Georgescu, Leonard Badea sunt propunerile PSD”, a spus Dancila, dupa discutiile cu Tariceanu. PSD ii va propune in Consiliul de Administratie al BNR pe actualul prim-viceguvernator al institutiei Florin Georgescu si pe Gheorghe Gherghina, actual membru in CA, au afirmat surse din partid. PNL il sustine in continuare pe Eugen Nicolaescu in functia de viceguvernator, iar Virgil Stoenescu ca membru in CA al B ...