Cine cere sprijinul Ambasadei SUA!: Ramona Dinu (USR), interpelare catre ministrul Sanatatii privind Spitalul Municipal din Mangalia

Conducerea Spitalului Mangalia solicită sprijinul Ambasadei SUA

Spitalul Municipal Mangalia oferă servicii de specialitate pentru peste 60.000 de locuitori din zonă şi turişti, fiind una dintre cele mai importante unităţi medicale din judeţ.O parte din secţiile acestui spital vor trebui relocate, deoarece pavilionul în care funcţionează va intra în posesia Crucii Roşii România, ca urmare a procesului de restituire a imobilelor naţionalizate de regimul comunist.„Autorităţile trebuie însă să se asigure că restituirea imobilului nu va afecta în niciun fel buna funcţionare a structurilor spitalului. În acest sens, am înaintat o interpelare către ministrul Sănătăţii,pentru a afla dacă se iau măsuri speciale pentru a asigura funcţionarea optimă a tuturor secţiilor Spitalului Municipal Mangalia şi care sunt acestea.De asemenea, am cerut să aflu dacă Spitalul Municipal Mangalia, extrem de important pentru judeţul Constanţa, este luat în calcul pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii care să asigure buna funcţionare a tuturor secţiilor unităţii sanitare.Le transmit un mesaj ferm autorităţilor: să ia din timp toate măsurile necesare asigurării unei tranziţii line, astfel încât procesul de tratare a pacienţilor să nu aibă de suferit sub nicio formă”, susţine senatoarea USRVă reamintim că, în luna martie a acestui an, conducerea Spitalului Municipal Mangalia a solicitat sprijinul Ambasadei SUA pentru construirea unui nou corp de clădire, în condiţiile în care unitatea medicală riscă să rămână fără unul dintre pavilioane, acesta urmând să fie retrocedat către proprietarul de drept - Societatea Naţională de Cruce Roşie.Printr-o scrisoare adresată Ambasadei Statelor Unite ale Americii, conducerea spitalului a expus situaţia cu care se confruntă la nivelul unităţii spitaliceşti din Mangalia, ca urmare a retrocedării iminente a clădirii Pavilionului A, către proprietarul de drept - Crucea Roşie din România. Deşi imobilul a fost dat în administrare în urma unui protocol din anul 2003 încheiat cu Primăria Mangalia, respectivul corp de clădire a făcut obiectul unui proces de retrocedare intentat municipalităţii de către respectiva instituţie.În urma sentinţei definitive şi irevocabile, potrivit soluţiei date de instanţă, Pavilionul A al clădirii spitalului trebuie „restituit în natură“ către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.Reprezentanţii spitalului au menţionat că este vorba despre secţiile Neonatologie, Pediatrie şi Maternitate-Ginecologie, plus blocul operator al acestora, care ar trebui să funcţioneze într-o altă clădire.