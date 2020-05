Cine controleaza Realitatea PLUS? Cozmin Gusa critica noua politica editoriala a postului

Cozmin Guşă neagă că i-ar fi vândut acţiunile la televiziunea Realitatea PLUS lui Miron Mitrea, însă dezvăluie că a cedat complet coordonarea editorială partenerului său de afaceri, Maricel Păcuraru.

"Pe structura de la Realitatea Plus, eu și Maricel Păcuraru avem 49,5% fiecare, iar Alexandra Păcuraru are 1%. Eu am decis ca, din decembrie 2019, să nu mă mai ocup de Realitatea din punct de vedere editorial, după opt ani de zile. Din acel moment, s-a ocupat partenerul meu, Maricel Păcuraru. Acum sunt doar acționar. Patron eram când coordonam editorial. Sunt acționar și în continuare și nu mă implic deloc în activitatea editorială. Nu-mi doresc nicio putere la Realitatea. Mi-aș dori niște dividende la finalul anului 2020, ca să pot prospera în final. Aștept dividendele la sfârșitul anului. După aceeam mai vedem", a declarat Cozmin Guşă pentru paginademedia.ro.

Cozmin Guşă critică direcţia editorială a postului, în special cooptarea unor personaje precum Miron Mitrea, Anca Alexandrescu, Oreste Teodorescu şi Gabriel Oprea.

"Am explicat abordarea mea pragmatică, în sensul că aștept dividendele, dar din punct de vedere editorial nu apreciez evoluții de tipul Miron Mitrea, Anca Alexandrescu sau Oreste Teodorescu, acesta fiind și motivul pentru care pe unii nici nu i-am selectionat înainte să presteze pentru Realitatea (Mitrea sau Anca Alexandrescu), respectiv pe alții i-am eliminat din structura editorială (Oreste Teodorescu, Grigore Cartianu).

În momentul în care i-am predat coordonarea editorială lui Maricel Păcuraru, am făcut-o în aceleași condiții pe care și el le-a respectat în relația cu mine, adică: timp de opt ani, niciodată nu a avut vreo pretenție editorială legată de Realitatea Media, iar eu am avut posibilitatea să decid toată coordonarea editorială în ultimii opt ani. El timp de opt ani nu s-a implicat. Mi se pare corect ca, din momentul în care am renunțat, nici eu să nu mă implic. Nu am discutat despre nicio decizie editorială, așa cum am explicat înainte dar, ca să ți fac o plăcere, pot să comentez faptul că Gabriel Oprea, niciodată în viața lui, nu va putea genera audiență la Realitatea TV", a mai declarat Guşă.

În noiembrie 2014, Maricel Păcuraru a fost condamnat la 4 ani de închisoare în dosarul Poșta Româna, cu prejudiciu de peste patru milioane de euro, în care a fost acuzat de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice. În Penitenciarul Poarta Albă, Păcuraru a fost "coleg" cu Miron Mitrea. Păcuraru a fost eliberat de la Poarta Albă în ianuarie 2017, după ce a executat 815 zile din pedeapsa de 1.460 de zile.

Echipa de la Realitatea TV s-a mutat integral la Realitatea PLUS anul trecut, după ce televiziunea deţinută în trecut de Sorin Ovidiu Vîntu a dat faliment. Recent, mai mulţi jurnalişti cunoscuţi au plecat de la Realitatea PLUS, iar alţii au fost trimişi în şomaj tehnic.