Cine e Aliko Dangote, miliardarul care a scos 10 milioane de dolari din banca sa se uite la ei, sa se convinga ca e bogat

Aliko Dangote e cel mai bogat om din Africa si in primii 100 cei mai bogati oameni din lume. Aliko Dangote a declarat la un forum organizat in Abidjan, pe Coasta de Fildes, ca a retras candva 10 milioane de dolari de la banca doar pentru a se uita la banii respectivi si a intelege ca intr-adevar este bogat si nu are doar niste numere pe hartie. Mai mult, in interviul dat catre Mo Ibrahim Foundation, intrebat cati bani are in portofel la momentul respectiv, Dangote a raspuns: „O sa fii foarte surprins, nu am...nici macar un dolar. Nu am nimic nici prin buzunare".