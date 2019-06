Cine e barbatul care a impuscat mortal un politist, in Timis. Suspectul e cautat si la aceasta ora

Un politist a fost impuscat mortal si altul a fost ranit, duminica, de un barbat in judetul Timis, in timp ce mai multi politisti, in civil si in uniforma, se aflau in misiune, in urmarirea unui suspect.

Potrivit presei locale, individul care l-a ucis pe omul legii se numeste Ionel Marcel Lepa, in varsta de 47 de ani (nascut pe 1 noiembrie 1971), cu domiciliul in Lugoj.

Era dat in urmarire internationala si cautat pentru executarea unei pedepse cu inchisoarea pentru talharie, atunci cand a deschis focul asupra celor doi agenti de politie din Recas. Acum este cautat pentru omor calificat.

Individul are 1,85 metri inaltime, frunte lata, nasul drept, ochi caprui, gura mica, barbie ascutita, ten deschis, par saten, sprancene arcuite si o corpolenta atletica. El avea emis pe numele sau un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, din 25.04.2018, emis de Judecatoria Lugoj.

Cei care il vad sunt rugati sa sune la numarul de urgenta 112 si sa pastreze distanta, suspectul fiind inarmat si foarte periculos.

Incidentul s-a petrecut in comuna Izvin, din orasul Recas, in momentul in care suspectul a intrat intr-o casa din localitate, iar unul dintre politisti a ocolit imobilul pentru a se asigura ca suspectul nu fuge pe partea din spate a casei, potrivit tion.ro.

In momentul in care a ajuns in spatele casei, politistul a dat de suspectul urmarit, care l-a impuscat, de trei ori in zona pieptului si a gatului, dupa care a fugit.In ciuda eforturilor medicilor de a-l resuscita, omul legii s-a stins la locul incidentului, in urma ranilor suferite in zona pieptului si a gatului.

Politistul ucis avea 43 de ani si era din localitatea Recas, unde lucra de 20 de ani, era casatorit si avea doi copii. Un alt coleg care participa la aceeasi misiune este ranit la picior. Si agresorul ar fi fost ranit, dar a reusit sa fuga.

Sute de politisti, jandarmi si luptatori din trupele speciale au reluat cautarile, in aceasta dimineata, in incercarea de a-l prinde pe interlopul care a ucis un politist si a ranit un altul.

Zona in care se banuieste ca se ascunde barbatul extrem de periculos, o padure din localitatea Recas, este survolata atat cu un elicopter, cat si cu o drona si un dispozitiv special de scanare al Politiei de Frontiera.

Aseara, in sprijinul echipelor din Timis au fost trimisi la sprijin de la Bucuresti si luptatorii Serviciului de Interventii si Actiuni Speciale (SIAS).

Arma folosita de interlop ar fi un pistol de calibru 7.65 mm de provenienta sarbeasca, potrivit unor surse din ancheta, citate de presaalert.ro.

