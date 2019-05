irina rimes

Irina Rimes are succes pe plan profesional, insa in plan amoros nu prea a avut noroc. Pe cand avea doar 22 de ani, artista s-a indragostit nebuneste de Andi Banica, un artist celebru din Republica Moldova, care ulterior i-a devenit si sot.

Din nefericire, casnicia acestora nu a durat mult si au divortat in urma cu doi ani. Cu toate acestea, Irina Rimes si Andi Banica au ramas in relatii bune si inca colaboreaza in plan profesional. Cei doi lucreaza la aceeasi casa de discuri.

Cine e fostul sot al Irinei Rimes? E un artist cunoscut

”Ne stim de 6 ani si pentru noi lucrurile sunt usoare, suntem altfel unul fata de celalalt. La sfarsit ies lucruri frumoase. Suntem mai mult decat simpli prieteni. Ne stim toate plusurile. Vrem sa fim unul mai bun decat celalalt.

Pe Irina o fac fericita lucrurile frumoase si dragostea. Tot ce stiu sa fac e datorita faptului ca am cunoscut-o pe Irina. Au fost si perioade dificile in vietile noastre. O iubesc din tot sufletul”, a spus Andi Banica, fostul sot al Irinei Rimes intr-un interviu.

Potrivit Antena Stars, Andi Banica ar fi inselat-o pe Irina Rimes cu o contabila, pe care a lasat-o insarcinata de doua ori.

Andi Banica si Irina Rimes au devenit cunoscuti prima data in Republica Moldova, dupa ce au participat la un concurs de talente. Dupa cativa ani au decis, pe rand, sa se mute in Bucuresti pentru a face muzica, pasiunea lor principala. Cei doi sunt colegi de studio si inregistreaza la aceeasi casa de discuri.

Irina Rimes a fost inselata, dar si despre ea s-a spus ca ar fi avut un iubit, un solist din Moldova. In putinele interviuri pe care le-a acordat, artista vorbeste si acum despre Andi ca fiind marea sa iubire.

”Prima mea dragoste a fost si cea mai importanta. Am mai iesit, dar nu am avut multe relatii. Eu am scris cand eram mica si am inceput sa scriu cand eram in eram in Romania. Eu si Andi, el a fost cel pe care l-am iubit mult.

Cu care m-am si casatorit la varsta de 22 de ani. Atunci era totul foarte clar. Mi-a fost foarte greu sa ma acomodez in Bucuresti. Intre mine si Andi nu stiu ce nu a mai mers. Uneori te indragostesti de un om rau si iti place. Imi lipsesc lucrurile barbatesti din viata mea”, declara Irina Rimes, intr-un interviu la Europa Fm.

