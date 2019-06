Cine e noul 'Daddy' din PSD: Razboiul subteran din PSD a ieșit la iveala in Congres

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici și ministrul Dezvoltării, Daniel Suciu, candidează pentru funcția de președinte executiv PSD. În lupta pentru numărul 2 din PSD, cei doi miniștri își folosesc toate armele din dotare să câștige cursa prin câștigarea simpatiei primarilor.

Și Suciu și Teodorovici susțin că ei sunt poarta de intrare a primarilor spre punguța cu bani de la Guvern pentru investițiile din teritoriu si se lupta sa apara in fata primarilor care este cel de care depind investitiile locale.

De altfel, Teodorovici a zis in PSD, in discutiile informale, au relatat surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO, ca vrea sa intre in cursa pentru ca Suciu le promite primarilor sprijin pentru proiecte cand de fapt decizia finală este la Teodorovici si ca Suciu si-ar aroga merite pe care nu le are.

În discursul ținut sâmbătă la Congresul PSD, Teodorovici a zis că fiecare primar PSD îl știe pentru că toți au trecut pe la el sau s-au intalnit cu el in teritoriu si i-a transmis lui Suciu un mesaj dur:

`Intotdeauna sprijinul e la Finante. Ce vrea fiecare ministru e dorinta, ce vrea ministrul de Finante e putinta”, a zis Teodorovici.

In sedinta CEX de vineri, Teodorovici a spus ca nu este normal ca unii sa isi foloseasca functia pentru a castiga functii politice, au zis surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO, cei prezenti spunand ca s-a referit la Daniel Suciu.