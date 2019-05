Cine e si cu ce se ocupa iubita tanara a lui Liviu Dragnea. Unde era in ziua arestului?

De-a lungul timpului, Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, a fost tinta fotografilor, care au surprins privirile galese pe care tanara i le arunca liderului PSD mai tot timpul, ca o declaratie de iubire mascata. Totusi, in ziua in care Dragnea si-a pierdut libertatea, Irina parca a fost de negasit!

Ziua de luni, 27 mai, a venit cu o veste extrem de neplacuta pentru cuplul format din Liviu Dragnea si iubita lui mai tanara cu 30 de ani, Irina Tanase (26). Instantele de judecata au decis ca liderul PSD sa primeasca o condamnare definitiva, cu executare, de 3 ani si 6 luni, momentan la Penitenciarul Rahova, acolo unde omul politic a fost dus deja in decursul zilei.

Reactia Irinei Tanase dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat la inchisoare

Ce se va intampla insa, cu relatia dintre Dragnea si iubita tinerica pe perioada incarcerarii? Internautii au profitat de ocazie si au glumit intens pe seama acestui subiect, ajungand, in cele din urma, la o intrebarea comuna: oare unde era si ce facea Irina atunci cand partenerul ei petrecea ultimele clipe de libertate?

Avocata lui Liviu Dragnea a fost cea care a si pus „paie pe foc” in acest sens, atunci cand a declarat ca Irina este „departe”. Flavia Teodosiu a facut aceasta declaratie dupa ce a plecat de la locuinta liderului PSD. „Irina nu e cu Dragnea. E departe”, a afirmat aceasta, potrivit Realitatea.ro

Irina Tanase a fost in repetate randuri contactata telefonic pentru a oferi o reactie in legatura cu condamnarea iubitului ei, insa aceasta cu greu a raspuns la telefon. Conform unor surse citate de Capital.ro, Irina Tanase a luat legatura cu o singura publicatie, pentru care ar fi declarat: „Nu doresc sa comentez. Este un moment greu pentru noi”. Sa fie oare Irina in vacanta in strainatate?

Cu ce se ocupa Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea

Multi o stiu pe Irina, iubita sexy si tinerica cu care Dragnea s-a laudat peste tot, luandu-o pe aceasta chiar si la evenimente oficiale, insa putini sunt cei care stiu cu ce se ocupa aceasta, in viata de zi cu zi, in afara de statutul de „iubita de lider PSD”.

Irina Tanase, tanara despre care se spunea chiar ca ar urma sa devina doamna Dragnea, a inceput sa munceasca foarte devreme, primul ei job fiind la Asesoft, compania lui Sebastian Ghita, pe vremea cand acesta din urma era parlamentar PSD.

La 1 octombrie 2013, Irina Tanase s-a angajat la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ca asistenta a lui Liviu Dragnea, decizie care avea sa-i schimbe radical viata. Doua luni si jumatate mai tarziu, conform informatiilor obtinute de jurnalistii de la Rise Project, tanara isi petrecea sarbatorile de iarna in Brazilia alaturi de seful ei. Cum Dragnea era inca un barbat insurat, cei doi au ajuns separat in Brazilia, Irina fiind insotita de Mugurel Gheorghias, colaboratorul lui Dragnea.

Cat despre ocupatia actuala a Irinei, primarul Capitalei a lasat sa se inteleaga ca logodnica lui Dragnea a fost implicata in organizarea mai multor campanii umanitare. „Irina este o tanara care cred ca este de viitor in sensul in care mi se pare extrem de preocupata ca lucrurile sa mearga in directia buna. Noi o cunoastem si de la alte intalniri private. A ajutat foarte mult in organizarea unor evenimente umanitare", a declarat Gabriela Firea la congresul PSD, in urma cu ceva vreme.

