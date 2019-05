Cine era tanarul de 25 de ani, mort sambata intr-un accident cumplit in Botosani

tanar mort in accident google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dinu Damileanu este tanar de 25 de ani care a murit sambata dupa amiaza in comuna Avrameni, din Botosani. Doi copii au ramas fara tata. Dinu Damileanu conducea sambata o masina cu volan pe dreapta, decapotabila, iar la un moment dat a pierdut controlul, a iesit de pe carosabil, a lovit un stalp de lemn, apoi s-a rasturnat. Tanarul de 25 de ani a fost aruncat din masina prin plafon si a murit pe loc. Medicii sositi la fata locului nu l-au mai putut salva pe Dinu Damileanu. IPJ Iasi, dupa afirmatiile politistei ranite in accident. Autospeciala implicata în accident avea ITP- ul si RCA valabile Tanarul in varsta de 25 de ani era casatorit de patru ani si avea doi copii alaturi de soti ...