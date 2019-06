Cine este Ana Maria Pantaze, castigatoarea „Romanii au talent”, sezonul 9 

Ana Maria Pantaze google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ana Maria Pantaze este marea castigatoare a premiului in valoare de 120.000 de euro, a show-ului „Romanii au talent”, sezonul 9. Croitoreasa care i-a cucerit pe jurati cu talentul ei a reusit sa ajunga la inimile oamenilor, astfel ca in urma voturilor date de acestia, vineri seara, 31 mai, tanara a plecat acasa invingatoare. „Vreau sa multumesc tutoror ca au avut incredere in mine. Nu ma proicep la discursuri”, a declarat Ana Maria Pantaze, in cadrul emisiunii live. Povestea impresionanta de viata a croitoresei de la „Romanii au talet” Croitoreasa-cantareata a cucerit publicul cu vocea ei, iar povestea acesteia de viata nu este deloc una usoara ...