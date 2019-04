Cine este barbatul cu care Loredana Groza este casatorita de 20 de ani si de ce artista a refuzat tot timpul sa vorbeasca despre el

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Loredana Groza este una dintre cele mai bune voci feminine de la noi si una dintre cele mai apreciate artiste. Nu doar ca are o cariera spectaculoasa, insa ea a reusit sa imbine cu succes viata de familie cu cea de profesionala, ea so sotul ei formand unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. Celebritatea si succesul nu au schimbat-o deloc pe Loredana Groza (48 de ani). In ciuda ispitelor intalnite de-a lungul carierei ei, ea reuseste de mai bine de 20 de ani sa iubeasca acelasi barbat. Lori este casatorita din 1998 cu producatorul de film Andrei Boncea (46 de ani). Cei doi au impreuna o fiica, Elena (20 de ani), insa ei au reusit sa-si tina viata de familie departe de lumina reflectoarelor si nu se cunosc prea multe de ...