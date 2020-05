Cine este barbatul gasit spanzurat in aceasta dimineata la Halta Traian

În această dimineață, polițiștii de la transporturi au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană s-ar afla spânzurată în Stația Constanța Mărfuri. Echipa operativă deplasată la fața locului (Halta Traian), pe linia 6, sub un vagon, au depistat un bărbat în stare de putrefacție, spânzurat cu ajutorul unei funii.Cel în cauză are 51 de ani, era născut în Suceava, însă domicilia în Constanța. La jumătatea acest luni, bărbatul fusese dat dispărut.Conform anchetatorilor, cel în cauză a plecat in mod voluntar de la domiciliu, unde locuia împreuna cu fratele sau și nu a mai revenit.Cercetările continuă.