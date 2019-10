Cine este barbatul ucis in Piata Constitutiei - SURSE

bataie Piata Constitutiei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In noaptea de 29 spre 30 septembrie in Piata Constitutiei doua clanuri rivale si-au reglat conturile in strada cu pistoale, topoare si bate, bilantul fiind unul tragic, un mort si un ranit. Victima este Ban Ion, in varsta de 40 ani din comuna Oinacu, judetul Giurgiu, localitate situata la 5 km de muncipiul Giurgiu. Criminal cautat de politisti in Bucuresti, in cazul crimei din Piata Constitutiei. Zeci de perchezitii domiciliare - VIDEO Unul dintre clanurile rivale este din comuna Oinacu si celalat din capitala, motivul rafuielii fiind acela al disputei pentru suprematia pe traficul de femei si de copii in Anglia. Conform unor surse, barbatul ucis locuia pe strada Centurii din comuna Oinacu. ...