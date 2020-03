Cine este Bogdan, interpretul in limbaj mimico-gestual al conferințelor de la Ministerul de Interne

Pe rețelele de socializare s-a viralizat un personaj: interpretul mimico-gestual, care ”traduce” conferințele de la Ministerul de Interne legate de măsurile autorităților în lupta cu epidemia de coronavirus. Cei de la MAI au ținut să explice faptul că Bogdan lucrează voluntar și vine pentru că înțelege nevoia de a-i ajuta pe cei cu dificultăți de auz.

”Bogdan are 31 de ani, este absolvent de Psihopedagogie Specială și este interpret în limbaj mimico-gestual în cadrul Asociației Naționale a Surzilor din România.

El este cel care ne ajută de fiecare dată când avem nevoie ca mesajele noastre să ajungă și la oamenii cu dificultăți de auz.

Un om de o modestie remarcabilă a venit după prima noastră transmisie live și ne-a spus:

- Vă mulțumesc!

- Pentru ce, Bogdan?

- Pentru că m-ați chemat și ați dat astfel, unei categorii aparte de oameni, șansa de a afla cum trebuie să se protejeze în această perioadă.

- Noi îți mulțumim pentru că din timpul tău liber vii să ne ajuți.

- În zilele acestea nu există timp liber! Mă bucur că pot face asta!

- E miezul nopții ai cu ce să te întorci acasă?

- Nu vă faceți probleme, vă rog! Mă descurc. Dar am o singura rugăminte, îmi puteți da o masca de protecție pentru acasă? Am grijă de o pisică pe care trebuie să o duc zilnic la tratament și as vrea să mă protejeze când ies din casă. Contra cost sau o să cumpăr una și v-o aduc data viitoare!

Dar noi am auzit doar "Data viitoare", din care am înțeles angajamentul și dorința unui om cu suflet mare de a contribui la efortul pe care cu toții îl facem pentru limitarea îmbolnăvirilor.

El este Bogdan. Un român care și-a asumat să ne ajute dintr-un motiv pe care poate încă nu și l-a căutat, dar pe care noi i l-am găsit: din patriotism.

Mulțumim, Bogdan!”, arată Ministerul de Interne.