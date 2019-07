Cine este criminalul din Caracal. Le-a ucis pe cele doua fete in chinuri groaznice

Barbatul din Caracal care este suspectat ca a rapit si a ucis in chinuri groaznice doua adolescente a fost incatusat de politisti. In curtea lui au fost gasite hainele uneia dintre tinere, dar si mai multe oase calcinate. Unul dintre vecinii barbatului sustine ca nu ar fi crezut niciodata ca acesta este in stare sa comita un asemenea gest.

Pe numele lui Gheorghe Dinca exista o sesizare pentru trafic de persoane, scrie gazetanoua.ro. Acesta ar fi facut parte dintr-o retea care furniza fete soldatilor americani de la Deveselu. Dosarul ar fi inregitrat la DIICOT Craiova.

Criminalul din Caracal a fost prins

Barbatul de 65 de ani, cunoscut drept George Popicu, este tata a trei copii. Baietii sunt plecati la munca in strainatate, iar fata locuieste in Timisoara. El a fost dus la audieri, dupa ce in curtea lui s-au gasit ramasite umane si bijuterii. Criminalul locuia singur intr-o gospodarie aflata in paragina, era mecanic si facea si taximetrie, iar unul dintre vecini sustine ca nu l-ar fi crezut in stare sa comita asemenea orori.

„Un om care nici prin cap nu-ti trecea ca ar putea sa faca asta. Isi luase de curand o duba, se ocupa cu targurile, cumpara dintr-o parte si vindea in alta: pasari, porumbei, ce-i cadea la mana ieftin, cumpara si vindea in alte targuri. Sotia si copiii sunt plecati in Italia. El locuia singur”, a declarat un vecin.

Cazul care a ingrozit Romania este unul extrem de complicat, dupa ce autoritatile au intervenit cu intarziere, iar apoi au pasat vina de la institutie la institutie. Politistii sustin ca Serviciul de Telecomunicatii Speciale nu le-ar fi transmis corect locatia, dupa ce una dintre fete a sunat la 112, iar cei de la STS sustin ca tanara a sunat de 3 ori la numarul de urgenta, dar nu a reusit sa dea o adresa exacta, asa ca a mentionat o adresa gasita pe o carte de vizita in casa criminalului.

„Este prea devreme sa facem profilul criminalului si sa tragem concluzii despre criminal. Este posibil sa fie un tip cu un comportament deviant, pe fond sexual. Putem avea de-a face cu un Ted Bundy de Romania. Nu putem exclude niciun fel de varinata in acest moment, a declarat Valeriu Suhan”, fost ofiter de politie judiciara.

