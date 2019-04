Cine este de fapt omul care o ataca pe Carmen Dan. Averea lui Catalin Ionița, șeful DGA

Este război total în interiorul Ministerului Afacerilor Interne! Șeful Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA), Cătălin Ioniță, se războiește în declarații cu ministrul Carmen Dan. Bugetul.ro vă dezvăluie astăzi ce avere are Cătălin Ioniță, șeful DGA. La sfârșitul lunii martie a.c., jurnaliștii din România au aflat că Ioniță vrea să-și facă bloc cu patru etaje în București. Potrivit The post Cine este de fapt omul care o atacă pe Carmen Dan. Averea lui Cătălin Ioniță, șeful DGA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.