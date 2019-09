Cine este, de fapt, romanul membru Cosa Nostra, arestat in Buzau

arest 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Stelica Iacob era dat in urmarire internationala, fiind acuzat de asociere de tip mafiot, tentativa de santaj si distrugere prin incendiere. Politistii de la Crima Organizata si luptatorii SAS au arestat un barbat de 34 de ani, banuit ca este membru al mafiei italiene. Era cautat de politia italiana de mai multa vreme. Stelica Iacob, unul dintre locotenentii Cosa Nostra din Italia, era cautat pentru infractiuni cu violenta, comise in peninsula, potrivit datelor transmise prin Centrul de Cooperare Internationala al Politiei Romane. Membru Cosa Nostra, arestat la Buzau Stelica Iacob a fost dat in urmarire internationala pe 5 martie, cand a avut loc o operatiune anti-mafia a Comandamentului Provincial de Carabi ...