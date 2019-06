Cine este europarlamentarul FAVORIT in PSD pentru functia de comisar european

Dan Nica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Europarlamentarul Dan Nica este favorit in PSD pentru a deveni comisar european, au declarat surse social-democrate. Pe de alta parte, social-democratii nu vor propune un comisar european interimar, in locul Corinei Cretu, care a fost aleasa europarlamentar. A doua pe lista luata in considerare de PSD, insa nu printre favoriti, pentru functia de comisar european ar fi Rovana Plumb, cea care a deschis lista partidului la alegerile europarlamentare, au adaugat sursele citate. Rezultate finale BEC. Iata lista finala a noilor europarlamentari romani Dan Nica a fost liderul eurodeputatilor PSD in legislatura anterioara a Parlamentului European si a obtinut un mandat de eurodeputat, candidand pe locul al cincelea ...