Cine este femeia care s-a aruncat in mare la Mamaia. Simina a lasat un bilet de adio. Incredibil ce ii facea sotul ei

Simina Marinela, in varsta de 46 de ani, este femeia din Bucuresti care a murit marti de dimineata, dupa s-a aruncat in mare, la Mamaia. Anchetatorii au gasit un bilet de adio in geanta pe care o avea cu ea, 5.000 de euro si 1.200 de lei.

In varsta de 46 de ani, femeia, mama a doua fetite, si-a luat viata si a lasat un bilet de adio ravasitor. Biletul de adio e unul crunt si Simina l-a denumit „autodenunt”. „Am decis sa imi iau viata din cauza situatiei in care ma aflu. Sunt drogata de propriul sot. Am ales sa fug din captivitate. Sa traiesti 30 de ani drogata fara sa stii este un lucru foarte greu. M-a pus in dificultate si sa actionez fara nicio rusine, am tot luptat cu morile de vant.„, a scris Simina, potrivit Observator.tv.

Femeia s-a cazat in Mamaia la hotelurile Vega si Del Mar, dupa ce venise de la Bucuresti. Surse din ancheta mai spun ca Simina avea in geanta si acte medicale care ar atesta ca avea probleme de natura psihica.

