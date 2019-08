Cine este femeia cu care Catalin Maruta s-a iubit inainte de Andra. Pe ea a parasit-o pentru a fi impreuna cu cantareata

Andra si Catalin Maruta formeaza unul dintre cele mai frumoase si longevive cupluri din showbizul autohton. Insa putin stiu ca prezentatorul de la PRO TV s-a iubit inainte cu producatoarea emisiunii pe care o prezenta la TVR 2 in urma cu multi ani.

Catalin Maruta s-a iubit cu fiica jurnalistului Ovidiu Ioanitoaia, Iulia

Catalin Maruta si Andra sunt impreuna de foarte multi incat nimeni nu se mai gandeste ca prezentatorul TV a mai avut si alte relatii inainte de o cunoaste pe sotia sa. Catalin Maruta s-a iubit cu o femeie la fel de celebra ca Andra. Este vorba de Iulia Ioanitoaia, fiica jurnalistului Ovidiu Ioanitoaia. VEZI GALERIE FOTO

Iulia era producatoarea emisiunii pe care Catalin Maruta o prezenta in urma cu multi ani la TVR 2, ”Tonomatul de pe doi”. Si cum de la amicitie la iubire nu este decat un pas cei doi s-au indragostit si au avut o relatie de doi ani si cateva luni. Se pare ca drumurile lor s-au despartit in momentul in care Catalin a aparut in videoclipul Andrei, ”Baietii si fetele ce vor”. Acela a fost si momentul in care Catalin si Andra si-au asumat relatia de iubire.

Ce spune Andra despre momentul in care l-a cunoscut pe Catalin Maruta

Andra l-a cunoscut pe sotul ei in timpul emisiunii de la TVR 2 cand Catalin Maruta a pus-o pe artista sa cante live. Andra avea doar 19 ani la vremea respectiva. Mai tarziu, Catalin Maruta a aparut in clipul cantaretei, dar artista si-a amintit cativa ani mai tarziu ca nu l-a placut pe prezentator pentru ca avea parul lung.

„Ne-am vazut prima data la el la emisiune la TVR. Eram amici. Nu-l vedeam atunci ca pe barbatul cu care mi-as petrece toata viata, mai ales cand avea parul lung. Nu mi-a placut deloc. Cand s-a tuns am inceput sa-l privesc cu alti ochi”, si-a amintit peste ani Andra despre prima intalnire cu cel care avea sa-i devina sot”, conform libertatea.ro. Andra si Catalin Maruta formeaza unul dintre cele mai sudate cupluri. Casatoriti de 11 ani, cei doi au impreuna doi copii: un baiat, David si o fata, pe nume Eva.

