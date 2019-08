Cine este Gabriel Lucian Popescu, barbatul a carui carte de vizita s-a aflat in mana Alexandrei Macesanu

gheorghe dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alexandra Macesanu (15 ani) a disparut, dupa ce a luat o masina de ocazie. In acelasi mod a disparut in aprilie 2019 si Luiza Melencu (18 ani). Suspectul, Gheorghe Dinca, a fost identificat abia vineri, dupa ce Alexandra a sunat de 3 ori la 112 pentru a-si anunta rapirea. Dinca si-a recunoscut duminica faptele si a spus le-a omorat pe fete si ca a ars cele doua cadavre. In momentul in care lupta pentru a supravietui, Alexandra Macesanu a gasit o carte de vizita in casa unde, intr-un final, si-a gasit sfarsitul. Adolescenta i-a citit operatoarei de la 112 datele respective, lucru pe care l-a facut si unui politist. Numele indicat de tanara era Gabriel Lucian Popescu, insa cartea de vizita nu apartinea p ...