Cine este Ion Bene, afaceristul prins alaturi de Alina Bica, in Italia

Poliția Română a anunțat, vineri seară, reținerea de către polițiștii italieni, a unui al doilea urmărit general, pe lângă fosta șefă DIICOT, Alina Bica.

Este vorba despre Ion Bene, urmărit internațional în baza Mandatului European de Arestare emis de către Tribunalul București, pentru fals sub înscrisuri sub semnătură privată, dare de mită, evaziune fiscală. Acesta are de executat 6 ani și 2 luni închisoare.

Potrivit informațiilor obținute de STIRIPESURSE.RO, Ion Bene este un afacerist din Cluj, care ar fi fost cercetat în dosarul fostului şef al Consiliului Judeţean Cluj, Horia Uioreanu.

Ioan Bene, unul dintre afaceriştii contoversaţi din Cluj, a fost inclus de Inspectoratul General al Poliţiei Române pe lista infractorilor urmăriţi naţional după ce a primit o condamnare de 5 ani într-un dosar de evaziune fiscală.

Bene a primit a doua sentiţă pe 30 octombrie, atunci când Tribunaul Bucureşti l-a trimis în spatele gratiilor pentru următorii 5 ani de zile pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Omul de afaceri clujean a mai fost condamnat în 31 ianuarie 2018 de Curtea de Apel Cluj la 3 ani şi 8 luni la închisoare pentru dare de mită în dosarul fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu, şi a fost dat în urmărire naţională şi internaţională de poliţişti întrucât nu a putut fi găsit la domiciliu pentru a fi încarcerat în Penitenciarul Gherla, avocatul său susţinând atunci că este plecat în concediu.

Ioan Bene a condus mai multe firme care au derulat proiecte cu Consiliul Judeţean Cluj, printre care cel de construire a noii piste de 3.500 de metri a Aeroportului Internaţional ”Avram Iancu” Cluj.