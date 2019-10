Cine este iubita lui Aurel Tamas. Partenera de viata a cantaretului de muzica populara este cu 31 de ani mai tanara decat acesta

Aurel Tamas si sotia lui, Marieta, sunt casatoriti de 28 de ani si au un fiu, Antoniu, in varsta de 18 ani. Aurel si Marieta au avut, pana nu demult, una dintre cele mai frumoase, mai discrete si mai lungi relatii de dragoste, pana cand Cupidon si-a bagat coada si si-a indreptat sageata catre artistul de muzica populara.

O alta sageata a fost folosita pentru colega de platou Eliza Ancau. Mai exact, Eliza a fost asistenta lui Aurel Tamas la emisiunea ‘Minunile lui Tamas’, difuzata la Look TV. Iata cine este iubita lui Aurel Tamas.

Cine este iubita lui Aurel Tamas

Eliza Ancau are 26 de ani, a absolvit Facultatea de Stiinte Politice din Cluj si are mai multe titluri de miss in palmares. In plus, ea il impresariaza pe cantaretul de muzica populara.

Aurel Tamas si iubita cu 31 de ani mai tanara si-au tinut relatia ascunsa timp de cativa ani si nu au dat nicio declaratie pe acest subiect. Relatia extraconjugala a fost confirmata chiar de catre sotia artistului, avocata Marieta Tamas, pentru click.ro: “Fiecare isi traieste viata cum vrea pentru ca suntem liberi. Domnisoara cu care e sotul meu e si ea o domnisoara si nu ma intereseaza prea mult despre ea. Nu sunt divortata de Aurel Tamas si il iubesc pentru ca e sotul meu“.

Dupa cum reiese din aceasta declaratie, sotia lui Aurel Tamas a fost la curent cu faptul ca sotul ei are o amanta, dar, cu eleganta care o caracterizeaza, a incercat sa evite scandalul.

Aurel Tamas i-a deschis iubitei o gogoserie

A devenit o traditie ca barbatii sa-si cadoriseasca iubitele mai tinere cu tot felul de lucruri de pret. Aurel Tamas i-a oferit Elizei propria afacere: o gogoserie amplasata in centrul Clujului. „I-a deschis ceva cu gogosi, cornulete si alte chestii de patiserie, dar nu prea ii merg. Fata vine tot timpul pe acolo, se implica, insa mai are de investit. Cateodata mai vine si Aurica pe aici, dar se feresc, nu fac exces de gesturi in public. Sunt seriosi’, au declarat surse din anturajul artistului au declarat pentru click.ro.

Lucrurile au devenit foarte serioase intre Aurel si Eliza, astfel incat cei doi impart acum aceeasi casa. Artistul o ia cu el peste tot, la concerte, la TV, transformand-o in propriul manager. In pofida evidentelor, insa, cantaretul de muzica populara refuza sa-si asume public relatia: „Am alte treburi mai importante de facut, nu sa vorbesc despre viata mea personala. Ce treaba aveti voi?!’, le-a raspuns artistul jurnalistilor de la click.ro.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.