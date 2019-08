Chestorul Liviu Vasilescu – fost șef al Direcției de Operațiuni Speciale și al Direcției Arme și Muniții din Inspectoratul General al Poliției Române – a fost numit șef al Poliției Române. Decizia prin care Vasilescu a fost numit inspector general cu rang de secretar de stat, semnată de premierul Viorica Dăncilă, a fost publicată, miercuri, The post Cine este Liviu Vasilescu, noul șef al Poliției. Apropiat al Laurei Kovesi și protector al unor polițiști acuzați de abuzuri și fraternizare cu interlopii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.