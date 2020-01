Cine este mama Cristinei Topescu. De ce era absenta din viata vedetei TV

Toti l-au cunoscut pe Cristian Popescu, insa putini au stiut cine este mama Cristinei Topescu. Asta si pentru ca femeia parasise Romania de foarte multi ani, iar relatia dintre ea si fiica ei suferise in acest proces.

Cine este mama Cristinei Topescu?

Cristina Topescu a fost gasita fara suflare in resedinta proprie, acolo unde locuia singura. Multi s-au intrebat de ce nimeni nu i-a dat de urma mai devreme si nimeni n-a putut s-o ajute. Mai ales daca mama, dar si cei doi frati ai ei, sunt in viata. Ei bine, adevarul este ca mama sa, Rodica Popescu, este plecata in Germania inca dinainte de Revolutie.

Aceasta a parasit Romania pe timpul regimului comunist, in cautarea unui trai mai bun. Cristina a ramas, pe atunci, alaturi de tatal sau, celebrul comentator sportiv Cristian Topescu. Cei doi erau, la acea vreme, divortati de zece ani.

Ce relatie era intre Cristina Topescu si mama sa

In ciuda faptului ca aceasta parasise tara natala, lasandu-si in urma fiica, relatia lor nu s-a instrainat. Cele doua au pastrat o relatie apropiata, iar Cristina a zburat sa-si vada mama oricand a putut. De altfel, acum doi ani, vedeta TV si-a petrecut Craciunul in compania mamei sale. ”La mamica mea draga, de Craciun, amandoua cu gandul la tatal meu. Stiu ca e si el cu mine”, scria ea pe Facebook, in dreptul unei fotografii in care apare Rodica Topescu.

Amintim ca vedeta TV a fost gasita decedata in interior resedintei sale din Otopeni. Autopsia a fost facuta in primele 24 de ore de la momentul gasirii cadavrului, insa medicii legisti nu au putut stabili cauza mortii. Potrivit primelor informatii, s-au gasit mai multe pastile in stomacul vedetei. Momentan nu se poate spune, insa, daca aceste pastile i-ar fi cauzat moartea.

