Cine este medicul militar care va coordona campania de vaccinare anti-COVID in Romania

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, într-o conferință de presă, că medicul militar Valeriu Gheorghiță este coordonator al campaniei de vaccinare la nivel național anti-COVID-19. Elaborarea strategiei de vaccinare anti-COVID va fi gata saptamana viitoare. Valeriu Gheorghiță este medic primar de boli infecțioase la Spitalul Militar Central, este locotenent colonel și asistent universitar. El are […]