Cine este Nelu Tataru, cel care ii ia locul lui Victor Costache. Din ce partid provine fostul senator

Ludovic Orban l-a chemat de urgenta la Bucuresti pe Nelu Tataru care se afla la Suceava, in inspectie, dupa dezastrul de acolo. Nelu Tataru s-a nascut la data de 30 septembrie 1972, este un fost senator roman, ales in legislatura 2012-2016 pe listele PNL. Din anul 2017, Nelu Tataru este ales presedintele organizatiei Vaslui, iar din decembrie 2019, acesta devine secretar de stat in Ministerul Sanatatii.

Cine este Nelu Tataru, cel care ii ia locul lui Victor Costache

Nelu Tataru este membru in comisia juridica de la data de 27.06.2016. Face parte din Comisia pentru drepturile omului, culte si minoritati de la data de 22.09.2015. Comisia pentru regulament – este presedinte din data de 07.09.2015. Este membru in Comisia comuna pentru integrare europeana dintre Parlamentul Romaniei si Parlamentul Republicii Moldova din data de 25.02.2013. Face parte din Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen din data de 18.07.2013. Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de prietenie cu Estonia – membru, de la data de 13.2.2013, grupul parlamentar de prietenie cu Filipine – membru, de la data de 13.2.2013, grupul parlamentar de prietenie cu Grecia – presedinte, de la data de 13.2.2013.

Nelu Tataru Curriculum Vitae

1991-1992 – asistent medical stagiar – Spitalul Judetean Vaslui.

1998-2000 – medic stagiar-spitalul judetean Vaslui

2000-2006 – rezidentiat chirurgie generala UMF Iasi – Spitalul de urgenta Sfantul Ioan Iasi

2006-prezent – sef bloc operator spitalul Municipal Husi

2007- 2009 – Director general – Spitalul Municipal Husi

2009-2010 – Manager Spitalul Municipal Husi

2011-2012 – Presedinte Organizatia Municipala PNL Husi

18 octombrie -22 aprilie 2017 – Presedinte interimar Organizatia Judeteana PNL Vaslui

22 Aprilie 2017-Prezent – Presedinte PNL-Organizatia Judeteana Vaslui

Membru cu rang de vicepresedinte politic al Bex al PNL

Camera Senat

