Cine este Nelu Tataru, ministrul propus la Sanatate

Nelu Tătaru, secretarul de stat propus ministru al Sănătății în locul lui Victor Costache, este medic chirurg și a fost managerul Spitalului din Huși, unde a profesat, până anul trecut. Tătaru a fost senator, începând din 2012, și președintele organizației PNL Vaslui. Conform presei locale din Vaslui, Nelu Tătaru a candidat și la funcția de