Cine este posibila adversara a Simonei Halep din semifinalele de la Shenzhen

Simona Halep ştie deja cu cine va lupta pentru un loc în finala Turneului Campioanelor dacă va trece de Karolina Pliskova - o va înfrunta pe Ashleigh Barty, numărul 1 mondial şi câştigătoarea Grupei Roşii de la Shenzhen, scrie digisport.ro. Australianca a învins-o pe Petra Kvitova în două seturi, 6-4, 6-2 într-o oră şi 29 de minute şi şi-a asigurat primul loc în grupă după a treia victorie la rând în faţa jucătoarei din Cehia.Este o performanţă importantă pentru jucătoarea aflată la debutul la Turneul Campioanelor.Simona Halep va avea o misiune dificilă dacă va ajunge în penultimul act - Ashleigh Barty va încheia anul ca lider mondial - este de asemenea jucătoarea cu cele mai multe victorii în circuitul WTA, 54 faţă de 12 înfrângeri, într-un sezon în care doar Naomi Osaka i-a pus la îndoială supremaţia. A repurtat triumfuri pe aproape toate suprafeţele, la Miami pe hard, Roland Garros zgură şi Birmingham iarbă, dar este pentru prima oară când joacă pe indoor hard.În duelurile directe, scorul este de 3-1 în favoarea Simonei, dar în 2019 ar fi egal - românca a învins-o la Madrid, 7-5, 7-5, în timp ce Barty a câştigat la Sydney cu 6-4, 6-4.Jucătoarea de 23 de ani are şi ea un Grand Slam - este succesoarea Simonei la Roland Garros, unde a devenit prima jucătoare din Australia care se impune la Paris de la Margaret Court în 1973. Dacă se va impune şi la Shenzhen, va reuşi să-i calce pe urma lui Evonne Goolagong, idolul ei, care a câştigat WTA Finals în 1974 şi 1976.Ashleigh Barty are mari şanse să fie şi jucătoarea cu cele mai mari încasări din 2019 - a depăşit borna de 10 milioane de dolari, iar acum are asigurate încă 1,45 milioane pentru calificarea în primele 4.Şi Simona Halep speră să o urmeze - deocamdată campioana de la Wimbledon are 690 de mii de dolari după cele două meciuri de la Shenzhen.Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanța