Cine este romanca de 82 de ani data in urmarire pentru trafic de droguri. A ascuns cannabis in sarmale si a plecat in Australia in timpul anchetei

O romanca de 82 de ani din Toplet, judetul Caras-Severin, data in urmarire de Politie pentru executarea unei pedepse pentru trafic de droguri s-ar afla in Australia, unde a plecat in timpul anchetei. Ziare.com a aflat povestea condamnarii femeii, care a primit doi ani de inchisoare pentru ca a incercat sa ii duca nepotului aflat in penitenciar droguri ascunse in sarmale.