Cine este si cu ce se ocupa Gabriel Lucian Popescu, barbatul a carui carte de vizita i-a picat in mana Alexandrei Macesanu in momentele de panica

In clipele teribile in care lupta pentru viata ei, Alexandra Macesanu, fata de 15 ani rapita de Gheorghe Dinca, persoana care sustine ca a ucis-o, a gasit o carte de vizita de pe care i-a citit operatoarei de la 112, apoi unui politist.

Numele indicat de tanara era Gabriel Lucian Popescu, insa cartea de vizita nu apartinea proprietarului casei care o sechestrase, cum credea fata, ci este al unui barbat care lucreaza in domeniul imobiliar, fiind de meserie cadastrist.

La cateva ore distanta, oamenii legii au sunat pe numarul de pe cartea de vizita, iar barbatul le-ar fi dat anchetatorilor adresa completa a lui Gheorghe Dinca, sustin surse din ancheta.

Echipa deplasata de Libertatea la Caracal l-a cautat, luni seara, pe Gabriel Lucian Popescu si a lamurit dilema: la adresa Antonius Caracalla nr. 9 este un bloc.

Cabinetul sau cadastral se afla pe o alee principala a orasului, la parterul unui bloc care indica un bombardat. Fara geamuri la usa de la intrare, care se deschide la fel de greu precum o poarta din fonta.

Am ajuns dupa terminarea programului de lucru, astfel ca n-a gasit pe nimeni la adresa, dar vecinii de vis-a-vis ne-au deschis usa si i-au schitat portretul lui Gabriel Popescu:

”Este un om serios, n-are nicio legatura cu criminalul fetitelor. Este un om cu picioarele pe pamant. La cabinet lucreaza alaturi de sotie, care a fost in trecut profesoara”.

Cum se explica faptul ca Dinca a intrat in posesia cartii de vizita a agentului imobiliar?

Cel mai probabil, criminalul se pregatea sa-si vanda casa in care s-au comis odioasele crime, in acest sens primind deja vizita unui posibil cumparator. Si avea nevoie sa-si puna in ordine actele casei.

Intentiile lui Dinca de dupa vanzarea locuintei era sa se mute la munte, cu o rulota, speculandu-se pe seama faptului ca ar fi dorit astfel sa-si piarda urma din Caracal.

Fragment din stenograma convorbirii Alexandra – 112

Apel II – 25/07/2019, ora 11:06:25 a.m.

Op. 112 (2): Alo, 112, ce urgenta aveti? Alo?

A.M.: Tot eu sunt!

Op. 112 (2): Unde esti in Caracal?

A.M.: Am trecut, cand am vazut prima data, m-a legat la ochi si eram pe langa dig, pe domn il cheama Popescu Lucian Gabriel..

Op. 112 (2): Pe langa dig, Popescu Lucian…pai si acuma pe unde esti? Te poti uita?

A.M.: Nu pot, sunt inchisa intr-o camera, vad decat o poarta..

Op. 112 (2): Ia uita-te, uita-te pe…. pai si da de unde il cunosti tu pe el? Ia spune-mi..

25/07/2019, ora 11:07:53 a.m. – apel preluat de catre politie.

A.M.: Da uitati, uitati, stati un pic… Am gasit o adresa, bld. Antonius Caracalla nr. 9, B1, D.A. … (nu se intelege)

Politist (1): Acolo ramaneti! Ramaneti acolo. Antonius Caracalla nr. 9, da?

A.M.: Veniti repede ca mi-e frica, va rog, va rog!

Op. 112 (2): Continuati adresa asta, s-ar parea ca e bloc…

A.M.: Va rog veniti repede ca mi-e frica!…

Politist (1): Ce bloc este acolo? Ati spus ca e un bloc.

A.M.: Nu este bloc, este o casa, este o curte…

