Cine este si cu ce se ocupa iubitul lui Ruby. A participat la „Ninja Warrior” 

Devenit cunoscut odata cu aparitia sa nonconformista in videoclipul piesei "Stinge lumina", melodie cu care Ruby a facut senzatie in anul 2012, Adrian Robert isi continua drumul spre celebritate, participand la noi show-uri de televiziune. In urma cu sase ani, Ruby (29 de ani) filma videoclipul piesei "Stinge lumina", alaturi de un tanar dansator cu care a incercat cateva miscari indraznete, dupa cum se vede si in imagini. Imediat dupa acel videoclip, cei doi s-au cuplat, Adrian Robert Grigorita devenind si dansatorul solistei, care la vremea aceea si-a parasit iubitul impresar. Anul trecut Robert a primit doua angajamente la emisiuni rivale. Primul la Ninja Warrior unde nu a ajuns ...