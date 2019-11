Cine este si cum arata iubita lui Cristian Tudor Popescu

Cristian Tudor Popescu, inginer de meserie, este comentator politic si sportiv la Digi 24. Putini, insa, sunt cei care stiu cine este si cum arata iubita lui.

Analistul Digi24 a divortat de patru ori, iar acum are o iubita cu 20 de ani mai tanara. Cristian Tudor Popescu a fost surprins, in 2016, impreuna cu iubita lui. Cei doi pareau a fi extrem de apropiati si atunci si-au petrecut intrega zi la un SPA din zona Romexpo. Potrivit unor surse mass-media, Cristian Popescu Tudor si iubita lui sunt in continuare impreuna.

Cristian Tudor Popescu este un inginer roman care s-a facut remarcat, dupa 1989, ca scriitor, filmolog, jurnalist la ziarul Adevarul. A fost director fondator al ziarului Gandul, dupa ce in 2005 a plecat de la Adevarul, impreuna cu o parte din redactie. Are un doctorat in cinematografie, cu o teza pe tema propagandei si manipularii in filmul romanesc. Jurnalistica sa e caracterizata de o inalta plasticitate a limbajului, precum si de exprimarea de judecati taioase.

Cristian Tudor Popescu are si doi baieti din relatiile anterioare. Fiul cel mic i-a dat ceva batai de cap pana cand a reusit sa-si ia bacalaureatul, in timp ce baiatul cel mare si-a deschis o firma proprie si de productie audio-video si isi gaseste timp si sa cante la tobe in doua trupe.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.