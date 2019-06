Cine este si cum arata sotul Mirelei Oprisor, ‹‹Aspirina›› din ‹‹Las Fierbinti››

Mirela

Mirela Oprisor a devenit una dintre cele mai indragite si apreciate actrite de pe micul ecran odata cu rolul haioasei "Aspirina" din celebrul serial "Las Fierbinti" difuzat pe Pro TV. Ei bine, ceea ce mai putin stim despre Mirela Oprisor este ca sotul sau este intocmai scenaristul serialului, prin urmare si cel care-i scrie replicile delicioase ale "Aspirinei".

Mirela Oprisor, in varsta de 45 de ani, este casatorita cu dramaturgul si actorul Mimi Branescu, 44 de ani, si au impreuna o fata pe nume Ana. Cei doi au fost iubiti in facultate, insa au ales sa mearga pe drumuri diferite in viata… cel putin o perioada de timp, caci dupa 8 ani s-au reintalnit si si-au continuat povestea de dragoste pe care au condus-o pana la altar.

Mirela Oprisor si Mimi Branescu nu sunt doar sot si sotie, ci si colegi de munca si au reusit sa imbine cu succes viata personala cu viata profesionala, astfel incat nu se vad traind altfel: "Probabil asa se spune ca relatiile personale nu trebuie amestecate cu cele profesionale, dar eu nu stiu cum e altfel. Daca suntem noi actori, iar Mimi mai e si scriitor, noi ne-am educat sa traim asa si sa ne intelegem. Evident ca uneori avem si discutii in contradictoriu, uneori nu ne place ce facem, e normal, dar eu efectiv nu stiu cum e altfel si atunci nu am termen de comparatie. Nu pot sa-ti spun cum ar fi daca. Nu e tot timpul usor, dar nici greu nu mi se pare. Am invatat sa traim asa, unul cu celalalt, si e foarte bine. (…)

Ma consider o femeie foarte norocoasa ca l-am intalnit. Nu stiu daca poti sa dai sfaturi, dar exista niste reguli pe care noi le-am aplicat de la inceputul relatiei noastre: nu ne culcam niciodata certati si nu am facut asta in atatia ani de casnicie. Eu nu am trait niciodata cu Mimi o cearta sa nu ne vorbim cu zilele sau sa trecem unul pe langa celalalt la bucatarie, nu a fost asa ceva. De regula, am invatat sa ne purtam cu grija in ani, cand e unul obosit sau nervos, celalalt il menajeaza, cu umor am trecut peste multe si cred ca e foarte bine ca inca rad la glumele lui, nu numai cele scrise, ci si la cele ale noastre din familie, de zi cu zi. Eu zic ca e foarte bine!", a declarat Mirela Oprisor.

