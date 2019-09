Cine este tanara ucisa de fostul iubit in spatele Catedralei din Timisoara. Motivul crimei este uluitor - FOTO

politianutreceti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tanara de 21 de ani omorata cu sange rece de propriul iubit langa Catedrala din Timisoara, se numeste Maria karina. Au aparut primele poze cu tanara care a fost omorata cu sange rece de propriul iubit, aseara, in parcul aflat in spatele Catedralei din Timisoara. Maria Karina avea 21 de ani, iar in momentul in care a fost atacata de barbatul care i-a promis ca o va iubi, o va proteja si o va respecta… era insotita de o prietena, care a asistat terifiata la moartea acesteia. Maria Karina, tanara omorata cu sange rece de propriul iubit langa Catedrala din Timisoara Maria Karina a fost injunghiata de mai multe ori de iubitul ei, Cosmin Titis, pentru ca, spun surse din ancheta, el nu a putut sa ac ...