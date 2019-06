Cine este ”Umbra Papei”, fost politist de elita, care a dejucat doua atentate in trecut

Domenico Giani Papa Francisc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); IMPORTANT: Ramai pe BZI.RO pentru a afla ultimele detalii despre vizita Papei Francisc la Iasi. Redactorii nostri, echipele video si departamentul online va vor tine la curent cu ultimele informatii legate de evenimentul istoric. Suntem si vom ramane primii care va vor transmite informatia! Vezi si: Afla pe BZI toate detaliile vizitei Papei! Primele cuvinte rostite de Papa Francisc! A ajuns aproape de scena - UPDATE/LIVE VIDEO Catalin Radu Tanase explica cine sunt cei care il insotesc in permanenta pe Suveranul Pontif pe parcursul celor 3 zile in Romania. Si in Romania, asa cum a facut-o in alte 40 de tari, Papa a calatorit cu de trei ori mai multi jurnalisti in avion decat oameni ...