Cine este unicul nepot al Tamarei Buciuceanu. Actrita nu a avut copii! Lui ii va reveni toata averea

Tamara Buciuceanu a murit la varsta de 90 de ani! Actrita a decedat, marti (15 octombrie), la Spitalul Elias din Capitala. Fusese internata din cauza unor probleme cardiace mai vechi.

Cine este unicul nepot al Tamarei Buciuceanu. Actrita nu a avut copii!

Tamara Buciuceanu- Botez s-a retras din lumina reflectoarelor in urma cu mai multi ani. Ea nu a mai aparut pe micile ecran inca din 2005, cand postul de televiziune National Tv a distribuit-o in serialul de comedie ‘Cuscrele’.

‘Sunt asa si asa, merg inainte, nu se poate altfel. Dar sunt bine, sunt pe picioare, acum ma odihnesc acasa. Dupa 66 de ani de teatru, imi doresc doar sa ma odihnesc si nu mai vreau sa joc in alte proiecte. Momentan, nu am nevoie de nimic si sunt foarte bine. Familia imi este alaturi, ma vad cu ei si cu prietenii si ma bucur cand am musafiri. Ies din cand in cand din casa sa ma plimb si imi place ca oamenii nu m-au uitat’, marturisea Tamara pentru Click!

In 2011, actrita a primit o stea pe “Aleea celebritatilor” din Bucuresti.

‘Cand am sa fiu acolo Sus de tot, am sa ma uit in jos si am sa ma intreb daca steluta mea de pe pamant mai straluceste’, spunea actrita atunci.

Tamara Buciuceanu a murit, dar nu a avut copii. Unicul ei nepot este actorul Mihai Constantin, interpretul lui Ionica din pelicula „Liceenii”. Actorul in varsta de 54 de ani si matusa lui aveau o relatie speciala.

‘Matusa mea e acum in vacanta la Bran, se simte bine cu sanatatea si va reveni acasa peste o luna. Ma bucur ca fanii nu au uitat-o si ca se intereseaza de dansa, mai ales ca nu mai acorda interviuri de ceva vreme. Nu stiu daca planuieste sa se intoarca din toamna la teatru, vom vedea’, povestea Mihai Constantin, in 2017.

