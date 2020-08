Cine este vinovat de situația epidemiologica din țara? Raspunsul premierului Orban

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică, la B1 TV, întrebat cine se face vinovat de situația epidemiologică din țară, că la situația de azi ne-a condus momentul în care Guvernul a fost lipsit de pârghiile legale pentru măsurile privind infectații și contacții.

„Se și vede care e momentul. Momentul în care nu s-a mai putut lua nicio măsură asupra persoanelor infectate și asupra persoanelor rezultate din anchetele epidemiologice. Gândiți-vă că noi am avut trei săptămâni, aproape 5.000 de români care au fost diagnosticați ca fiind pozitivi, infectați cu coronavirus, asupra cărora nu am putut să luăm nicio decizie de tratare în spital, de tratare în izolare la domiciliu. Mai mult decât atât, pentru toate persoanele care au intrat în contact cu aceste persoane infectate, pentru care știți că procedura e de realizare a unei anchete epidemiologice și toți cei care sunt considerați persoane de contact în conformitate cu definiția OMS, asupra lor se dispune carantinare prin izolare la domiciliu, pentru a evita transmiterea virusului către cei cu care intră în contact. Am fost lipsiți complet de pârghia legală de a putea dispune măsurile de restrângere, de reducere a riscului de transmitere în comunitate.”, a spus premierul la B1 Tv.