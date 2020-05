Cine face și cat costa in Romania un test de imunitate la COVID-19

Testele de anticorpi IgG (imunoglobulina G) pentru SARS-CoV-2 vor fi disponibile într-o rețea privată de laboratoare în România. Synevo a anunțat, vineri, printr-un comunicat de presă, că testul va costa 95 de lei, iar rezultatul va fi gata în 48 de ore, scrie viatamedicala.ro. Clinicile Regina Maria participă deja în proiecte de testare a cadrelor medicale […] The post Cine face și cât costă în România un test de imunitate la COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.