Cine ii ia locul Theresei May in fruntea Partidului Conservator

Astazi incepe batalia pentru inlocuirea Theresei May din postul de presedinte al Partidului Conservator si, implicit, din functia de prim-ministru al Regatului Unit, cand trebuie inregistrate oficial toate candidaturile intre orele 09:00 GMT si 16:00 GMT, transmite dpa. Pana in prezent 11 politicieni conservatori au anuntat ca intra in cursa pentru succesiunea ei la conducerea Partidului Conservator si a guvernului, o competitie care poate aduce in fruntea guvernului un sef de guvern care sa doreasca o ruptura mai clara de Uniunea Europeana, consemneaza agentia Reuters. Intregul proces va fi supervizat de grupul parlamentar conservator, reunit in asa-numitul ''Comitet 1922''. Theres ...