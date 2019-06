Cine il viziteaza astazi pe Radu Mazare la Penitenciarul Rahova

Radu Mazare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Radu Mazare va fi vizitat astazi, in jurul orei 13:30, de catre mama sa si fiul sau, Raducu Mazare. De asemenea, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va veni sa il viziteze pe fostul edil al Constantei. Avocatul lui Radu Mazare, DETALII de la Rahova, dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea Radu Mazare mai are de ispasit noua zile de carantina la Penitenciarul Rahova. Dupa trecerea perioadei de carantina, autoritatile urmeaza sa decida unde va executa Radu Mazare perioada de 9 ani de inchisoare, sentinta definitiva la care a fost condamnat fostul edil in dosarul terenurilor si plajelor din Constanta. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...