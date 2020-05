Cine incalca regulile in starea de alerta va primi … o mustrare

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Alba, că, deocamdată, cei care nu respectă regulile impuse în perioada stării de alertă vor primi o mustrare de la forțele de ordine. De asemenea, prim-ministrul a explicat că va fi derulată o campanie largă de informare a cetățenilor cu privire la aceste reguli, iar, ulterior, cine nu […] The post Cine încalcă regulile în starea de alertă va primi … o mustrare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.